Tre anni dopo l' alluvione i Romiti attendono i lavori all' idrovora Fontana 2 Rinnoviamo | Ritardi allarmanti

A tre anni dall’alluvione, i residenti dei Romiti aspettano ancora che siano completati i lavori all’idrovora Fontana 2. Il Comitato di quartiere ha ripetutamente segnalato ritardi significativi, ritenuti allarmanti, nella realizzazione dell’intervento. La situazione ha generato preoccupazione tra gli abitanti, che attendono ancora la conclusione dei lavori per migliorare la sicurezza del quartiere.

RinnoviAmo Forlì condivide la preoccupazione espressa dal Comitato di quartiere Romiti sullo stato dei lavori sull’idrovora Fontana Due. “Come tutti sanno, il quartiere dei Romiti è stato una delle zone di Forlì più colpite dall’alluvione di esattamente 3 anni fa - ricorda Davide Zanfini. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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