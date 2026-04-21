Via Romana completati i lavori al sistema fognario | dal ritrovamento archeologico alla sicurezza idraulica Le tappe

Nella zona di via Romana sono stati completati i lavori al sistema fognario, un progetto iniziato diversi anni fa e costato circa 4 milioni di euro. Durante i lavori sono stati effettuati anche scavi archeologici, mentre ora si può contare su una rete più sicura contro le alluvioni. Dopo anni di interventi, il quartiere può affrontare con maggiore tranquillità le piogge intense di questi ultimi tempi.

Un investimento da circa 4 milioni di euro, anni di lavori e un quartiere che finalmente potrà tirare un sospiro di sollievo a ogni acquazzone che fino a pochi anni fa si traduceva in un allagamento. Sono terminati i lavori del secondo lotto del progetto per l’adeguamento del sistema fognario.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Sicurezza idraulica: al via i lavori sul Muson dei SassiUn intervento di messa in sicurezza atteso e strategico per la tutela del territorio: la Regione, tramite l’unità organizzativa Genio Civile di... Le strade della città si rifanno il look, al via il maxi piano di lavori: oltre 3,2 milioni per asfalti e sicurezza idraulicaPiù di 3,2 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio, risagomare i fossi, riasfaltare decine di arterie cittadine e rinfrescare la... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Av Roma-Firenze, Rfi: Ripresa la circolazione, completati gli interventi di potenziamento tecnologico della linea. Altro guasto verso Napoli; Attraversamenti pedonali rialzati, a Cinecittà est i primi due: Puntiamo a farne 50 nel municipio; Roma, sicurezza stradale: obiettivo 50 attraversamenti rialzati a Cinecittà e non solo. Il progetto; Stabilimenti di Ostia, tra regole e ritardi. Stagione balneare al via tra incognite. Roma, riaperta via Trionfale: completati i lavori sulla rete idricaDa oggi è di nuovo percorribile via Trionfale, nel tratto compreso tra via Giuseppe Taverna e viale dei Monfortani, chiuso lo scorso giugno per consentire i lavori del progetto idrico Adduttrice ... rainews.it Nuovi marciapiedi in via Romana, i lavori al via in estateFirenze, 14 febbraio 2024 - Saranno effettuati in estate i lavori in via Romana, a Firenze. L’intervento, che consiste nella manutenzione straordinaria con allargamento dei marciapiedi e nel ... lanazione.it Gruppo Telenuova. . Ci sentiamo abbandonati Degrado e incuria alle palazzine di via Romana - facebook.com facebook