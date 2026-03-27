A Taranto, i cittadini denunciano strade dissestate e numerosi cantieri aperti in tutta la città. La situazione viene affrontata dalla politica locale, con il partito di maggioranza che chiede chiarimenti all’amministrazione comunale sui lavori in corso e sullo stato delle strade. La discussione si concentra sulla gestione delle opere pubbliche e sulla condizione del manto stradale nel centro abitato.

Tarantini Time Quotidiano Cantieri diffusi e condizioni del manto stradale al centro della polemica politica a Taranto. A intervenire è Giampaolo Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. Nel mirino la situazione di via Maestri del Lavoro, nei pressi dello stadio Stadio Erasmo Iacovone, descritta come fortemente compromessa per la presenza di buche e dissesti che rappresentano un rischio per cittadini e automobilisti. “questa situazione di degrado non è più tollerabile!” Il gruppo consiliare ha formalmente richiesto un sollecito in merito all’interrogazione presentata già nel mese di settembre, ad oggi rimasta senza risposta, chiedendo se vi sia l’intenzione da parte del sindaco Bitetti di acquisire formalmente la strada al patrimonio pubblico per poter provvedere al suo rifacimento. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Strade dissestate e cantieri, Fratelli d’Italia incalza il Comune

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