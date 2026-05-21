Sbandierata di Fratelli d' Italia alla stazione | Per difendere il diritto dei cittadini alla sicurezza e al decoro

Venerdì 22 maggio, tra le 17:30 e le 18:30, un gruppo di sostenitori di Fratelli d’Italia si riunirà nella zona della stazione per una sbandierata. L’evento sarà promosso dal gruppo consiliare locale e mira a esprimere il proprio supporto alla legalità, alla sicurezza e al decoro pubblico. La manifestazione si svolgerà in un’area pubblica e coinvolgerà cittadini e simpatizzanti presenti sul posto.

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