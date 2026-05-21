Sbandierata di Fratelli d' Italia alla stazione | Per difendere il diritto dei cittadini alla sicurezza e al decoro
Venerdì 22 maggio, tra le 17:30 e le 18:30, un gruppo di sostenitori di Fratelli d’Italia si riunirà nella zona della stazione per una sbandierata. L’evento sarà promosso dal gruppo consiliare locale e mira a esprimere il proprio supporto alla legalità, alla sicurezza e al decoro pubblico. La manifestazione si svolgerà in un’area pubblica e coinvolgerà cittadini e simpatizzanti presenti sul posto.
Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia Pisa e i simpatizzanti saranno presenti venerdì 22 maggio, dalle 17:30 alle 18:30, nella zona della stazione per una sbandierata per sottolineare il proprio sostegno legalità e della sicurezza.Un’iniziativa per ringraziare le forze dell’ordine e celebrare. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Università, Del Vecchio (Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia): “Un onore difendere il diritto alla vista’(Adnkronos) – "Una giornata molto emozionante, una giornata che sancisce l'inizio di un progetto che sta nel nostro cuore ed è nel Dna della nostra...
Sanità, Puccetti (Fimmg): "Riforma della medicina generale è un attacco al diritto alla salute dei cittadini"I fondamentali di salute dell’Italia sono tra i migliori al mondo, come confermato da autorevoli rapporti internazionali e nazionali: un risultato...