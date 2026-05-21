Fondi al minimo e caos parcheggi i residenti di San Pellegrino | Una lista civica per salvare il quartiere

I residenti del centro storico di San Pellegrino segnalano problemi legati alla scarsità di fondi e al caos nei parcheggi. Molti descrivono come le difficoltà di trovare posti auto e le risorse limitate abbiano influito sulla qualità della vita nel quartiere. Di fronte a queste sfide, alcuni cittadini hanno deciso di creare una lista civica con l’obiettivo di intervenire e migliorare le condizioni locali. La questione delle difficoltà quotidiane si intreccia con una volontà collettiva di cambiare le cose.

Il futuro del centro storico si decide partendo dai disagi quotidiani e dalla stanchezza di chi ci abita. Durante l'ultima riunione del comitato di quartiere San Pellegrino, svoltasi alla presenza dei consiglieri comunali Alvaro Ricci e Andrea Micci, i residenti hanno sollevato una protesta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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