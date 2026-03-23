Il mantra, un po’ scontato, è “niente alibi”. Parla Gattuso. Giovedì l’Italia si gioca il primo dentro-fuori Mondiale con l’Irlanda del Nord, e il tema predominante della prima conferenza stampa sono gli infortuni. Chiesa è già passato come un’ombra. È tornato a casa, al suo posto Nicolò Cambiaghi. “Perché non è rimasto? Le teste dei giocatori non sono uguali, quando sento che uno è titubante devo fare una scelta, non se la sentiva ed è tornato a casa. Io devo accettarlo, nella vita al di là di una gara i rapporti sono importanti, penso che non avendo grande conoscenza a livello medico, quando uno non sta bene non si può insistere, ho sempre pensato così”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “Non siamo degli scappati di casa. Chiesa? Non se la sentiva ed è tornato a casa”

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