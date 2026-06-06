Si chiude l’avventura di Davide Villa sulla panchina di Treviglio Brianza Basket

Dopo due stagioni, il Treviglio Brianza Basket ha annunciato la fine del rapporto con l’allenatore Davide Villa. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club, senza ulteriori dettagli sui motivi. Villa lascia la squadra dopo aver guidato il team per due stagioni consecutive. La società non ha ancora annunciato il nome del suo successore.

Treviglio. Dopo due stagioni intense, si separano le strade di Treviglio Brianza Basket e coach Davide Villa. Una collaborazione che ha accompagnato il club in un momento particolarmente significativo, quello della ripartenza, e che ha lasciato un segno importante nel percorso di crescita della squadra. A comunicare ufficialmente la separazione è la stessa società di Serie B, che parla della fine di un periodo condiviso che ha portato “reciproche soddisfazioni”. “Al coach – si legge nella nota ufficiale – va il più sincero ringraziamento per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati durante questo percorso, per gli eccellenti risultati raggiunti e per il fondamentale contributo fornito alla crescita della squadra e dell’ambiente sportivo nell’importantissimo momento della ripartenza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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