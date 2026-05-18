José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid | nuova avventura per lo Special One

José Mourinho torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid con un contratto biennale firmato con il presidente del club. Questa nuova avventura segue un anno senza trofei per la squadra, che ora cerca di rinnovarsi sotto la guida dello “Special One”. La firma è stata annunciata dopo un periodo di trattative, e il tecnico portoghese riprende il suo ruolo con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni del club. La squadra si prepara a ripartire con un nuovo progetto tecnico.

di Lorenzo Vezzaro José Mourinho firma un biennale con Florentino Pérez per avviare la rivoluzione dopo l’anno a zero titoli. A distanza di anni dalla sua prima e vincente esperienza nella capitale spagnola, lo Special One è pronto a riprendersi la guida tecnica dei Blancos per avviare una vera e propria rivoluzione sportiva. Il Real Madrid ha infatti chiuso l’annata con lo score record di zero titoli, raccolto sotto la guida di Xabi Alonso prima e di Álvaro Arbeloa poi. Il fallimento totale di questa stagione ha spinto la proprietà a virare sull’usato sicuro di un gestore carismatico e vincente per ritrovare immediatamente la rotta. I dettagli dell’accordo e la firma del contratto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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José Mourinho vs Carlo Ancelotti legendary coaches

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