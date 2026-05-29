Rivoluzione sulla panchina della Primavera dell’Inter | l’avventura di Benito Carbone sembra ormai giunta al capolinea

Notizia in breve

La dirigenza dell’Inter ha deciso di non rinnovare il contratto di Benito Carbone, che guidava la squadra Primavera. La decisione è stata presa in accordo con il responsabile del settore giovanile. L’allenatore lascia quindi il suo ruolo, segnando la fine della sua esperienza con il settore giovanile nerazzurro. La squadra non avrà più Carbone sulla panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.