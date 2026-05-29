Rivoluzione sulla panchina della Primavera dell’Inter | l’avventura di Benito Carbone sembra ormai giunta al capolinea
La dirigenza dell’Inter ha deciso di non rinnovare il contratto di Benito Carbone, che guidava la squadra Primavera. La decisione è stata presa in accordo con il responsabile del settore giovanile. L’allenatore lascia quindi il suo ruolo, segnando la fine della sua esperienza con il settore giovanile nerazzurro. La squadra non avrà più Carbone sulla panchina. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società.
di Lorenzo Vezzaro La dirigenza nerazzurra sembra aver deciso in accordo con il responsabile del settore giovanile di non rinnovare la fiducia a Benito Carbone. Aria di profondi cambiamenti nel settore giovanile nerazzurro. L’ Inter ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della formazione Primavera. Si conclude così l’avventura in panchina di Benito Carbone, che saluta Milano nonostante una stagione caratterizzata da picchi importanti e dallo sviluppo di ottimi profili individuali. Il percorso tra playoff, la Supercoppa e l’Europa della Youth League. L’avventura di Carbone era iniziata nel migliore dei modi con la conquista della Supercoppa Primavera contro il Cagliari. 🔗 Leggi su Internews24.com
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