Il regista ha annunciato di essere aperto all’uso dell’intelligenza artificiale nei film, dopo aver inizialmente espresso riserve. La decisione è stata comunicata in un’intervista, dove ha spiegato di aver rivalutato la sua posizione. Non sono stati forniti dettagli sui progetti specifici o su come verrà impiegata la tecnologia. La sua posizione precedente riguardava principalmente le implicazioni artistiche e etiche dell’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema.

Roma, 6 giugno 2026 – Alla fine, ha ceduto anche l’ultimo baluardo. Martin Scorsese, che derubricò i cinecomic Marvel a “non cinema”, è entrato come advisor nella società tedesca Black ForesLabs – start-up nata nel 2024 a Friburgo specializzata in modelli che generano immagini a partire da un testo – e ha raccontato al Times di averne testato i modelli generativi per costruire lo storyboard di una scena del suo nuovo film. “Il cinema è un mezzo giovane, ha appena 125 anni: dobbiam o restare aperti a come può evolvere ”, ha detto il regista di Killers of the Flower Moon. Per settant’anni, ha aggiunto, il maestro 83enne ha disegnato da sé i propri storyboard: ora l’Ia gli serve per comunicare più in fretta a cast e troupe ciò che gli frulla in testa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Sì all’intelligenza artificiale nei film”. L’ultimissima tentazione di Scorsese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scorsese usa l’intelligenza artificiale per i film: “Il cinema deve evolversi, l’ho testata”Martin Scorsese ha annunciato di aver collaborato con Black Forest Labs, azienda specializzata in intelligenza artificiale generativa, entrando nel...

Martin Scorsese sull’intelligenza artificiale: “Sono favorevole alla sperimentazione”. Posizione sentita o rassegnato adattamento?Martin Scorsese ha affermato di essere favorevole alla sperimentazione con l’intelligenza artificiale.

Temi più discussi: Sì all’intelligenza artificiale nei film. L’ultimissima tentazione di Scorsese; Martin Scorsese dice sì all’AI nei suoi film (ma solo per gli storyboard); L’intelligenza artificiale divide Hollywood, dal tecno-ottimismo di Scorsese al Fuck AI di Del Toro; Toro scaten-AI-to: perché tutti ce l’hanno con Martin Scorsese.

Sì all’intelligenza artificiale nei film. L’ultimissima tentazione di ScorseseEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net

Martin Scorsese sostiene un'azienda di intelligenza artificiale e dice che la sta usando per fare storyboard dei film: 'Dobbiamo essere aperti a come' il cinema può 'evolversi' reddit

Martin Scorsese dice sì all’AI nei suoi film (ma solo per gli storyboard)L'icona del cinema annuncia la sua collaborazione con Black Forest Labs, startup che sviluppa modelli AI per generare immagini e video. fortuneita.com