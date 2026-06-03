Martin Scorsese ha affermato di essere favorevole alla sperimentazione con l’intelligenza artificiale. La sua posizione è stata espressa in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli o motivazioni. L’argomento ha attirato l’attenzione di molti registi, tra cui anche Spielberg e Cameron, che hanno discusso pubblicamente delle potenzialità e dei rischi legati all’uso dell’IA nel settore cinematografico.

L’intelligenza artificiale è l’argomento detonatore del momento. Tutti i maggiori cineasti, da Steven Spielberg a James Cameron sono scesi nell’arena di dibattito per trarne un giudizio organico sul suo utilizzo nel cinema. Tutti hanno sostenuto con forza la propria avversione verso mezzi che ledono la creatività e la genuina realizzazione del prodotto filmico. Tutti, tranne uno: Martin Scorsese. Il regista newyorkese, maestro indiscusso del genere gangstar e in generale del cinema contemporaneo, non si schiera contro. Anzi. Vediamo insieme la posizione del regista alla luce delle sue ultime dichiarazioni. Scorsese, sostenitore integerrimo della sperimentazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Martin Scorsese sull’intelligenza artificiale: “Sono favorevole alla sperimentazione”. Posizione sentita o rassegnato adattamento?

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FILM CON L'AI: MARTIN SCORSESE COLLABORA CON FLUX PER FARE FILM CON L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

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