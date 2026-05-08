La content creator ha dichiarato che i suoi genitori le hanno sempre raccomandato di seguire controlli di prevenzione come la verifica dei nei, mammografie ed ecografie al seno, iniziando queste pratiche in giovane età a causa di casi di tumori in famiglia. Recentemente, è apparsa nel nuovo video-podcast All?in?Wonder di AIRC, che dal 19 maggio coinvolge sei personalità del web in un progetto di sensibilizzazione sulla prevenzione e l’importanza degli screening.

La content creator è protagonista del nuovo video-podcast All?in?Wonder di AIRC che dal 19 maggio unirà informazione scientifica e storytelling, coinvolgendo 6 personalità del mondo web in un'opera di sensibilizzazione alla prevenzione. Domenica 10 maggio, intanto, torna nelle piazze L'Azalea della Ricerca, per sostenere gli studi sui tumori femminili.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Camihawke: «I miei genitori mi hanno sempre raccomandato gli appuntamenti di prevenzione. Controllo dei nei, mammografia, ecografia al seno che ho iniziato a fare molto presto, avendo casi di tumori in famiglia»

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