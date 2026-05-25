Casa Riformista si allontana dall'alleanza con il centro-sinistra in provincia di Firenze. Il leader del partito ha dichiarato che c’è spazio per una proposta moderata e di governo, lasciando intendere una possibile apertura verso altre formazioni politiche. La decisione segna un cambiamento rispetto alle precedenti alleanze e mira a rafforzare una linea più centrista. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità di questa nuova strategia politica.

FIRENZE – Ride in Toscana anche Casa Riformista. “Desidero innanzitutto rivolgere le congratulazioni ai sindaci eletti nei Comuni della provincia di Firenze e della Toscana, con l’augurio che possano amministrare nell’interesse delle proprie comunità, mantenendo sempre uno sguardo ampio, concreto e inclusivo”. Lo dichiara Francesco Casini, coordinatore metropolitano fiorentino di Italia Viva e Casa Riformista e consigliere regionale di Casa Riformista. “ I risultati ottenuti dai nostri candidati in provincia di Firenze sono particolarmente significativi – dice – Enrico Buoncompagni (a Figline Incisa Valdarno, ndr) si attesta al 16% e Alessandro Martini (a Sesto, ndr) supera il 10%: dati molto importanti, soprattutto considerando i contesti complessi e le difficoltà delle sfide affrontate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Casa Riformista fuori dal campo largo in provincia di Firenze. Casini: “C’è spazio per una proposta moderata e di governo”

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