Nel settore del riformismo, l’area del campo largo si trova a affrontare una situazione di caos. La divisione tra le due principali forze della coalizione, il post-comunismo e il populismo, si traduce in un quadro caratterizzato da disorganizzazione e attese prolungate. Questa situazione si riflette nelle dinamiche interne e nella difficoltà di trovare una sintonia tra le componenti che compongono questa alleanza politica.

Il disordine regna nell’area del riformismo, l’area del campo largo distinta dal post-comunismo e dal populismo, le due colonne della coalizione. È come un gran pentolone dove si butta di tutto: alla fine potrà venirne fuori una zuppa gustosa oppure l’ennesimo amalgama mal riuscito. Gli ingredienti continuano ad aggiungersi a caso. L’ultima uscita dal Partito democratico, quella di Marianna Madia, ha suscitato gli entusiasmi della curva del Nazareno e degli influencer più o meno imbeccati, in un’orgia di settarismo da anni Cinquanta – quando dissidenti e fuoriusciti erano considerati traditori della causa prezzolati dall’avversario di classe. Il rigurgito di intolleranza ben si sposa con l’umor nero degli hater che infesta i social, e dunque “dàgli al riformista!”.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il disordinato luna park riformista, e l’attesa infinita nel campo largo

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