Presentato il calendario della Serie A 20262027. Il Calcio Napoli inizierà il proprio cammino in trasferta contro il Genoa e affronterà subito un avvio ricco di insidie. Inter alla terza giornata, Juventus alla decima, mentre il campionato si chiuderà al Maradona contro l’Atalanta. Il Calcio Napoli conosce finalmente il percorso che lo attende nella Serie A 20262027. Al Teatro Regio di Parma è stato presentato il calendario del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027. Per gli azzurri il debutto sarà in trasferta contro il Genoa, mentre la prima gara al Maradona arriverà una settimana dopo contro il Como. Un avvio che si preannuncia subito impegnativo, considerando che già alla terza giornata la squadra partenopea sarà attesa dalla trasferta di San Siro contro l’Inter. 🔗 Leggi su 2anews.it

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© 2anews.it - Serie A 2026/2027, il calendario del Calcio Napoli: debutto a Genova, sfida scudetto con l’Inter già alla terza

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Calendario Serie A 2026-2027 Sorteggio in diretta con tutte le partite

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