Serie A 2026 2027 il calendario del Calcio Napoli | debutto a Genova sfida scudetto con l’Inter già alla terza

Da 2anews.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calendario della Serie A 20262027 prevede che il Calcio Napoli inizi in trasferta contro il Genoa. La squadra affronterà già alla terza giornata l’Inter, in una sfida che potrebbe essere decisiva per la classifica.

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Presentato il calendario della Serie A 20262027. Il Calcio Napoli inizierà il proprio cammino in trasferta contro il Genoa e affronterà subito un avvio ricco di insidie. Inter alla terza giornata, Juventus alla decima, mentre il campionato si chiuderà al Maradona contro l’Atalanta. Il Calcio Napoli conosce finalmente il percorso che lo attende nella Serie A 20262027. Al Teatro Regio di Parma è stato presentato il calendario del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto e si concluderà il 30 maggio 2027. Per gli azzurri il debutto sarà in trasferta contro il Genoa, mentre la prima gara al Maradona arriverà una settimana dopo contro il Como. Un avvio che si preannuncia subito impegnativo, considerando che già alla terza giornata la squadra partenopea sarà attesa dalla trasferta di San Siro contro l’Inter. 🔗 Leggi su 2anews.it

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