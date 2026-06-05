Il campionato di Serie A 202627 inizia il 23 agosto e termina il 30 maggio. All'esordio, si gioca Inter contro Monza. Alla terza giornata, si affrontano Juventus e Milan, e anche Inter contro Napoli. La presentazione del calendario è avvenuta al Teatro Regio di Parma durante il Festival della Serie A.

La nuova Serie A 202627 prende ufficialmente forma. Dal prestigioso palco del Teatro Regio di Parma, in occasione del Festival della Serie A, è stato svelato il calendario del prossimo campionato, che scatterà il 23 agosto 2026 e si concluderà nel weekend del 29-30 maggio 2027. La stagione sarà caratterizzata da alcune novità organizzative. La prima sosta per le nazionali comporterà infatti lo stop di due giornate consecutive, previste il 27 settembre e il 4 ottobre. Le altre pause seguiranno invece il format tradizionale, con una sola giornata di interruzione a metà novembre e a fine marzo. Nel programma sono previsti anche due turni infrasettimanali, fissati per il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027, oltre alla consueta sosta natalizia del 26 e 27 dicembre. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Serie A 2026/27, ecco il nuovo calendario: Inter-Monza all’esordio, Juve-Milan e Inter-Napoli alla terza giornata

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