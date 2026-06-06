Senigallia i piccoli attori portano Wilde al Teatro Portone
A Senigallia, un gruppo di bambini di sette anni si prepara a portare in scena un'opera di Oscar Wilde al Teatro Portone. Lo spettacolo affronta temi come la morte, con i giovani attori che interpretano i personaggi attraverso l'ironia. La rappresentazione mira a coinvolgere il pubblico e a trasmettere messaggi sociali usando un linguaggio accessibile e immediato. I bambini sono stati coinvolti nel processo di preparazione e recitazione, sotto la supervisione di adulti esperti.
Come possono bambini di sette anni affrontare temi come la morte? Quali messaggi sociali trasmetteranno i piccoli attori attraverso l'ironia? Dove si possono acquistare i biglietti scontati per le famiglie? Come cambierà la programmazione del Teatro Portone dopo questo esperimento??? In Breve Biglietti a 10 euro o 7 euro per bambini tra 3 e 10 anni Prevendite presso Edicola Stazione in Viale Bonopera 481 o sito LiveTicket Spettacolo previsto per domenica 7 giugno alle ore . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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