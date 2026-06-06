senigallia i piccoli attori portano wilde al teatro portone

Notizia in breve

A Senigallia, un gruppo di bambini di sette anni si prepara a portare in scena un'opera di Oscar Wilde al Teatro Portone. Lo spettacolo affronta temi come la morte, con i giovani attori che interpretano i personaggi attraverso l'ironia. La rappresentazione mira a coinvolgere il pubblico e a trasmettere messaggi sociali usando un linguaggio accessibile e immediato. I bambini sono stati coinvolti nel processo di preparazione e recitazione, sotto la supervisione di adulti esperti.