Elezioni comunali a Senigallia l’11 maggio il confronto tra i candidati sindaco al Teatro Portone

Lunedì 11 maggio alle 21 si terrà al Teatro Portone di Senigallia un confronto pubblico tra i candidati sindaco Marco Binci, Massimo Olivetti e Dario Romano. L’evento è promosso dall’associazione Alumni Liceo Perticari ODV e rappresenta un momento di incontro tra i tre aspiranti alla guida del comune. L’appuntamento si svolgerà in presenza e sarà aperto al pubblico.

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SENIGALLIA – Si avvicina l’appuntamento con il confronto pubblico tra i candidati alla carica di sindaco Marco Binci, Massimo Olivetti e Dario Romano, promosso dall’associazione Alumni Liceo Perticari ODV e in programma lunedì 11 maggio alle ore 21 al Teatro Portone. L’incontro, moderato da.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggioCon decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Giorgio Sartini: Come sono i fiumi nel mondo. Ed il fiume Misa?. Elezioni comunali a Senigallia, l’11 maggio il confronto tra i candidati sindaco al Teatro PortoneAccanto alle domande previste nel dibattito, saranno inoltre previsti momenti dedicati agli interventi del pubblico presente in sala e alla raccolta di spunti e quesiti provenienti dai canali social c ... anconatoday.it Alcune domande per i candidati alle Comunali di SenigalliaA poche settimane dalle future elezioni amministrative a Senigallia, quale occasione migliore, questa, per noi, per poter rilanciare nel dibattito pubblico alcune problematiche e istanze riguardanti i ... senigallianotizie.it