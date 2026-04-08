I cittadini-attori guidati da Mattia Berto portano in scena una performance collettiva
Dopo sette incontri al Teatro Goldoni di Venezia, i cittadini-attori coinvolti nel laboratorio Illusioni. Cittadini a confronto con la verità del sogno si preparano a portare la loro performance negli spazi della Cooperativa sociale Il Cerchio a Sacca Fisola. L’evento, dal titolo Illusioni, vedrà la partecipazione collettiva di cittadini e artisti che hanno lavorato insieme nel corso di diverse sessioni di laboratorio.
Dopo sette incontri al Teatro Goldoni di Venezia con il laboratorio Illusioni. Cittadini a confronto con la verità del sogno, i cittadini-attori guidati da Mattia Berto danno appuntamento alla città negli spazi della Cooperativa sociale Il Cerchio a Sacca Fisola: l'evento, dal titolo Illusioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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