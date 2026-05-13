SEAT Ibiza e Arona si aggiornano con nuovi colori e più dotazioni

Seat presenta aggiornamenti per le sue compatte urbane Ibiza e Arona, introducendo nuove opzioni di colore e un aumento delle dotazioni. Le due vetture, considerate punti di riferimento nel segmento, ricevano così modifiche che interessano sia l’estetica che gli equipaggiamenti. L’annuncio arriva attraverso comunicati ufficiali e si focalizza sulle novità introdotte senza entrare in dettagli tecnici o analisi di mercato.

(Adnkronos) – SEAT aggiorna le proprie compatte urbane introducendo novità mirate per SEAT Ibiza e SEAT Arona, due modelli centrali nella strategia del marchio spagnolo. L’evoluzione riguarda sia il design sia gli equipaggiamenti, con l’obiettivo di aumentare il valore percepito e rendere ancora più competitiva l’offerta nel segmento urbano. Tra le novità principali presenti sulla Seat. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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