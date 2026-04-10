Questa mattina i prezzi medi della benzina sono diminuiti leggermente, secondo quanto riportato da Staffetta Quotidiana. Tuttavia, un marchio specifico ha deciso di aumentare i propri prezzi, andando contro questa tendenza generale. La variazione si registra in un contesto di fluttuazioni dei costi dei carburanti a livello nazionale. I dettagli sui prezzi e le differenze tra i marchi saranno analizzati nelle prossime ore.

Prezzi medi dei carburanti in lieve calo questa mattina: lo segnala Staffetta Quotidiana osservando come tre delle quattro principali compagnie adeguano i listini al ribasso, nonostante la nuova inversione di tendenza delle quotazioni dei prodotti raffinati, tornate a salire dopo il tonfo di mercoledì. Di nuovo in controtendenza Eni che, dopo essere rimasta sensibilmente al di sotto della concorrenza nel primo mese di crisi e poi per tutto il fine settimana di Pasqua, oggi alza i prezzi consigliati del gasolio. Stando alla rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di cinque centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio. Per IP si registra un ribasso di due centesimi sulla benzina e di uno sul gasolio; per Q8 -8 sul gasolio; per Tamoil -2 sulla benzina e -6 sul gasolio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piccola buona notizia: prezzi della benzina in calo. Ma un marchio va in controtendenza

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Prezzi benzina in calo, ma quello del diesel resta alto: i 10 consigli per risparmiare al distributoreMentre i prezzi della benzina sono in calo grazie al taglio delle accise, il diesel resta su livelli record e pesa su famiglie e imprese.

Guerra e rincari: volano i prezzi della benzina - Unomattina 10/03/2026

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Prezzi benzina, c'è una piccola buona notizia: costi in calo. Un marchio in controtendenzaPrezzi medi dei carburanti in lieve calo questa mattina: lo segnala Staffetta Quotidiana osservando come tre delle quattro principali compagnie ... iltempo.it

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