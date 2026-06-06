Scuole aperte in Emilia Romagna dal 31 agosto personale scolastico da trovare Dirigenti in allarme | Non possiamo utilizzare i nostri docenti

L’idea della Regione Emilia-Romagna di aprire le scuole primarie due settimane prima dell’avvio ufficiale delle lezioni – dal 31 agosto al 15 settembre – continua a urtare contro ostacoli concreti. Il progetto sperimentale, pensato per offrire attività sportive, culturali e ricreative alle famiglie negli ultimi giorni dell’estate, si scontra ora con una serie di questioni organizzative sollevate sia dai dirigenti scolastici sia dai Comuni. Tra i 42 comuni coinvolti figura anche Rimini, dove ieri si è tenuto un confronto tra presidi e amministratori. Uno dei primi nodi riguarda il personale. La dirigente scolastica Lorella Camporesi, intervistata dal Resto del Carlino, ha chiarito che il progetto non ha carattere didattico e quindi non dovrebbe coinvolgere gli insegnanti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Scuole aperte dal 31 agosto: aiuto alle famiglie o rischio per il turismo

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