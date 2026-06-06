Scuole aperte il 31 agosto i presidi frenano | Non possiamo utilizzare i nostri docenti

Da ilrestodelcarlino.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le scuole sono rimaste aperte il 31 agosto, ma i presidi hanno espresso difficoltà nel gestire l’organizzazione. Non è stato possibile utilizzare i docenti già disponibili, e si sono rese necessarie nuove assunzioni di personale. La mancanza di strutture adeguate e l’aumento dei costi hanno complicato ulteriormente la situazione, rendendo difficile garantire un regolare avvio delle attività scolastiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Docenti che si chiamano fuori. Personale da trovare. Costi del servizio che crescono e strutture non disponibili. Si fa in salita il percorso che dovrebbe portare all’apertura delle scuole elementari a partire dal 31 agosto. Ieri c’è stato un confronto tra i dirigenti scolastici degli istituti di Rimini e gli amministratori. Rimini è uno dei 42 comuni in regione dove sarà avviata la sperimentazione. Ma i problemi sono subito venuti alla luce. Per prima cosa i tempi. Solo dopo la riunione dei consigli di istituto, prevista a fine giugno al termine degli esami, le scuole potranno esprimersi sulla possibilità di aderire o meno al progetto. "Prima di quella data — sottolineano i dirigenti scolastici — nessuno può assumere degli impegni formali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

scuole aperte il 31 agosto i presidi frenano non possiamo utilizzare i nostri docenti
© Ilrestodelcarlino.it - Scuole aperte il 31 agosto, i presidi frenano: "Non possiamo utilizzare i nostri docenti"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Scuole aperte dal 31 agosto, Rimini favorevole al progetto: in agenda l'incontro con i presidi

Leggi anche: Scuole aperte dal 31 agosto, summit con i presidi tra dubbi e perplessità. "Tanti i nodi da sciogliere"

Temi più discussi: Emilia-Romagna, scuole aperte dal 31 agosto; Scuole aperte dal 31 agosto: bagnini contro mamme di m …. Scontro aperto; Emilia-Romagna, scuole aperte dal 31 agosto. Dopo i presidi anche i sindaci criticano la Regione: Tempi stretti per gli uffici e rischio duplicazione dei servizi; Scuole aperte il 31 agosto: Ma non tutte riusciranno a farlo . Sarà dura trovare il personale.

scuole aperte il 31Scuole aperte il 31 agosto, i presidi frenano: Non possiamo utilizzare i nostri docentiDocenti che si chiamano fuori. Personale da trovare. Costi del servizio che crescono e strutture non disponibili. Si fa ... ilrestodelcarlino.it

scuole aperte il 31Scuole aperte il 31 agosto in Emilia-Romagna, l'assessore Ara: Opportunità arrivata un po' in fretta, ma è un test per fare meglio nel 2027Bologna, l'assessore comunale alla Scuola: Serviva più tempo. L’anno prossimo avremo la possibilità di ragionare più a mente fredda. Conti: Stati generali dell’infanzia a Rimini, presto la legge su ... corrieredibologna.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web