Scuole aperte il 31 agosto i presidi frenano | Non possiamo utilizzare i nostri docenti
Le scuole sono rimaste aperte il 31 agosto, ma i presidi hanno espresso difficoltà nel gestire l’organizzazione. Non è stato possibile utilizzare i docenti già disponibili, e si sono rese necessarie nuove assunzioni di personale. La mancanza di strutture adeguate e l’aumento dei costi hanno complicato ulteriormente la situazione, rendendo difficile garantire un regolare avvio delle attività scolastiche.
Docenti che si chiamano fuori. Personale da trovare. Costi del servizio che crescono e strutture non disponibili. Si fa in salita il percorso che dovrebbe portare all’apertura delle scuole elementari a partire dal 31 agosto. Ieri c’è stato un confronto tra i dirigenti scolastici degli istituti di Rimini e gli amministratori. Rimini è uno dei 42 comuni in regione dove sarà avviata la sperimentazione. Ma i problemi sono subito venuti alla luce. Per prima cosa i tempi. Solo dopo la riunione dei consigli di istituto, prevista a fine giugno al termine degli esami, le scuole potranno esprimersi sulla possibilità di aderire o meno al progetto. "Prima di quella data — sottolineano i dirigenti scolastici — nessuno può assumere degli impegni formali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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