Scuole aperte il 31 agosto i presidi frenano | Non possiamo utilizzare i nostri docenti

Notizia in breve

Le scuole sono rimaste aperte il 31 agosto, ma i presidi hanno espresso difficoltà nel gestire l’organizzazione. Non è stato possibile utilizzare i docenti già disponibili, e si sono rese necessarie nuove assunzioni di personale. La mancanza di strutture adeguate e l’aumento dei costi hanno complicato ulteriormente la situazione, rendendo difficile garantire un regolare avvio delle attività scolastiche.