Scuole aperte dal 31 agosto summit con i presidi tra dubbi e perplessità Tanti i nodi da sciogliere

Da riminitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie nei giorni che precedono l'inizio dell'anno scolastico, ma la partenza del progetto "Scuole aperte" passa ancora attraverso diversi nodi da risolvere. Dalla disponibilità degli edifici alla ricerca del personale educativo, Comune e dirigenti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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