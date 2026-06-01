Scuole aperte dal 31 agosto Rimini favorevole al progetto | in agenda l' incontro con i presidi

Il Comune di Rimini ha aderito alla sperimentazione regionale di "Scuole aperte", riconoscendo nel progetto un’opportunità concreta di supporto per le famiglie nei giorni che precedono il rientro in classe. Per avviare il vero e proprio percorso organizzativo, l’amministrazione ha convocato per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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Scuole elementari aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, ira del turismo per il progetto della RegioneIl progetto della Regione Emilia Romagna prevede l'apertura delle scuole elementari dal 31 agosto, suscitando il malcontento del settore turistico.

Scuole aperte già dal 31 agosto: "Un aiuto in più per le famiglie. E farà bene anche al turismo"Le scuole apriranno già dal 31 agosto, offrendo un’ulteriore opzione alle famiglie.

Temi più discussi: Scuola, conciliazione tempi di vita e lavoro delle famiglie: nuovi servizi per alunne e alunni dell’Emilia-Romagna, primarie aperte dal 31 agosto al 14 settembre; Emilia-Romagna, scuole aperte dal 31 agosto; Scuole aperte dal 31 agosto in Emilia Romagna, è protesta; Scuole aperte dal 31 agosto, Non è un parcheggio per i figli e dal prossimo anno proposta a livello nazionale. L'Assessore Conti chiarisce.

Scuole primarie aperte dal 31 agosto: i posti, gli orari, i costi. Ecco il piano del Comune x.com

Calendario scolastico 2026-2027, scuole aperte dal 31 agosto: quando si torna in classePubblicate le date del calendario scolastico 2026-2027: quando iniziano le lezioni regione per regione e la novità dell’Emilia-Romagna ... quifinanza.it

Scuole primarie aperte dal 31 agosto: i posti, gli orari, i costi. Ecco il piano del ComuneL’assessore Ara incontrerà i presidi che avevano protestato per non essere stati coinvolti: Tante famiglie avevano capito che iniziavano le lezioni, ... bologna.repubblica.it