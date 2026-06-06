Scuola aumenti e arretrati | ecco quanto spetta a docenti e ATA

I docenti e il personale ATA riceveranno tra 815 e 1250 euro di arretrati e aumenti salariali. La cifra esatta dipende dal ruolo e dalla fascia di appartenenza. Gli arretrati saranno visibili sui cedolini di luglio. La somma comprende gli importi maturati e non ancora pagati, e sarà accreditata in un’unica soluzione. La ripartizione e i tempi di pagamento sono stati comunicati dalle autorità competenti.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). Con il tasso di disoccupazione al 5,1%, gli arretrati scolastici rischiano di non arrivare entro luglio. Fonte Eurostat? Docenti e personale ATA in attesa degli arretrati per il rinnovo 20252027. L’importo degli arretrati per il personale della scuola, calcolato con riferimento al 30 giugno 2026, oscillerà tra gli 815 e i 1250 euro circa a seguito della firma dell’ipotesi di accordo all’Aran avvenuta lo scorso 1° aprile. Il rinnovo del contratto per il periodo 20252027 riguarda esclusivamente la parte economica e mira a colmare il divario accumulato durante i mesi di vacanza contrattuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Arretrati Scuola: ecco quando arrivano (e quanto ti spetta!)

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