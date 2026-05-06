Arretrati stipendi docenti e ATA a quanto ammontano quando arriveranno? QUESTION TIME con Sciandrone Uil Scuola LIVE Venerdì 8 maggio alle 16 | 00

Venerdì 8 maggio alle 16:00 si terrà un question time con il rappresentante della UIL Scuola in diretta, dedicato alla questione degli arretrati sugli stipendi di docenti e personale ATA. La firma dell’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27 è avvenuta il 1° aprile con la partecipazione di sei sindacati all’ARAN. La discussione si concentrerà sugli importi degli arretrati e sui tempi di pagamento previsti.

Lo scorso 1 aprile è stata firmata l’intesa economica per il rinnovo contrattuale 2025-27. Tutti e sei i sindacati rappresentanti, Flc Cgil, Cisl Scuola, UIL Scuola Rua, Gilda-Unams, Snals-Confsal e Anief hanno aderito all’accordo presso l’ARAN. Cosa è previsto per docenti e ATA, quando arriveranno gli arretrati previsti? Per fare il punto della situazione e capire le differenze tra lordo e netto (sia per docenti che per ATA), la redazione di Orizzonte Scuola realizza una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Francesco Sciandrone (Uil Scuola Rua). Conduce Andrea Carlino.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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