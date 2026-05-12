Scuola arriva il rinnovo | aumenti e arretrati per docenti e ATA

Nelle ultime settimane si è discusso del rinnovo contrattuale per il personale scolastico, che prevede aumenti salariali e arretrati. Le novità riguardano sia i docenti esperti che il personale ATA, con specifici incrementi mensili e somme dovute per i periodi arretrati. Le cifre precise variano in base alla categoria e all’anzianità, e l’obiettivo è aggiornare le retribuzioni in modo più uniforme.

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? Punti chiave Quanto incideranno gli arretrati sulla busta paga dei docenti esperti?. Chi riceverà gli aumenti mensili più alti tra il personale scolastico?. Come influirà questo rinnovo sulla tenuta delle scuole nei piccoli comuni?. Perché i dirigenti scolastici vedranno somme molto superiori rispetto agli altri?.? In Breve Docenti riceveranno 143 euro mensili e arretrati fino a 1.250 euro per anzianità.. Personale ATA otterrà 107 euro mensili e circa 633 euro di arretrati.. Dirigenti scolastici avranno aumenti di 500 euro mensili e 6.000 euro di arretrati.. L'accordo mira a contrastare lo spopolamento nei piccoli comuni della Basilicata.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scuola, arriva il rinnovo: aumenti e arretrati per docenti e ATA ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scuola, firmato il rinnovo del contratto: più soldi in busta paga e arretrati Notizie correlate Scuola, con il rinnovo del contratto aumenti e arretrati per i docentiROMA (ITALPRESS) – Da gennaio 2026, in seguito al rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola (CCNL), le retribuzioni degli insegnanti... Rinnovo contratto scuola 2025-2027, aumenti per docenti e Ata: ecco tutte le novitàAccordo raggiunto per il rinnovo del contratto dell’istruzione e della ricerca per il triennio 2025/2027 . Argomenti più discussi: Presidi, il nuovo contratto: aumenti medi di 500 euro al mese e 6000 di arretrati. Quanto guadagnano; Stipendi statali, in arrivo mini aumenti fino a 80 euro in busta paga: gli importi in attesa dei rinnovi; Arriva il Papa, venerdì 8 maggio tutte le scuole chiuse a Napoli; Giuseppe D'Aprile rieletto segretario generale Uil Scuola: Il sindacato deve vivere nei luoghi di lavoro per intercettare bisogni reali. CGIL LIGURIA (@Cgil_Liguria) / Posts / X x.com Rinnovo contratto scuola, al via trattativa parte normativa il 12 maggio: ecco di cosa si parlerà all’incontroRinnovo contratto scuola: lo scorso 1° aprile, alle ore 10:00, si è svolto l’incontro decisivo relativo alla prosecuzione della trattativa del rinnovo contrattuale CCNL personale comparto Istruzione R ... tecnicadellascuola.it