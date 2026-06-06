Nel cimitero di Tuoro sono state scritte frasi offensive contro il sovrintendente, con un messaggio che ringraziava brigatisti rossi e definiva le forze dell'ordine sbirri infami. La scritta, che inneggiava a due ex terroristi, è apparsa vicino alla tomba della famiglia di Petri, ma non sulla sua lapide. Il gesto è stato definito un oltraggio vile e inaccettabile.

Chi ha profanato il cimitero di Tuoro con la scritta inneggiante ai brigatisti rossi Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce – "Grazie Mario e Desdemona compagni, sbirri infami" – ha colpito il centro in cui risiede la famiglia del sovrintendente Emanuele Petri, ma non il luogo della sua sepoltura. Il corpo del poliziotto, medaglia d’oro al valor civile ucciso dalle Nuove Br il 2 marzo 2003 sul treno Roma-Firenze, riposa infatti nel piccolo camposanto della frazione di Vernazzano. Un particolare significativo che gli abitanti della zona conoscono perfettamente e che ora si rivela un elemento centrale per i poliziotti della Digos e per i carabinieri, impegnati a capire se si tratti di una provocazione mirata o del gesto sconsiderato di chi non conosce il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scritte contro Emanuele Petri: "Oltraggio vile e inaccettabile"

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Scritta con nomi di due brigatisti nel cimitero del paese di Emanuele Petri. Si indaga per risalire agli autori e per capire se riferimento a Galesi e Lioce x.com

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