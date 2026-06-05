Scritte contro Emanuele Petri Ceccarelli | Un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunità

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arezzo, 5 giugno 2026 – Sono state trovate scritte offensive contro due persone, tra cui un dirigente locale. Le scritte sono state segnalate in diverse zone della città e sono state rimosse dalle autorità. Nessun altro dettaglio sulla natura dei messaggi o sui responsabili è stato reso noto al momento. La polizia sta conducendo indagini per identificare gli autori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Arezzo, 5 giugno 2026 –  Scritte contro Emanuele Petri, Ceccarelli: «Un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunità. Solidarietà alla famiglia e vicinanza alle forze dell’ordine. La democrazia non si fa intimidire» «Le scritte ingiuriose apparse contro la memoria di Emanuele Petri sono un atto vile, ignobile e inaccettabile, che offende profondamente non solo la memoria di un servitore dello Stato, ma l'intera comunità aretina e i valori democratici su cui si fonda la nostra convivenza civile». Con queste parole il candidato sindaco del centrosinistra e delle liste civiche, Vincenzo Ceccarelli, esprime la sua più ferma e totale condanna per il grave gesto vandalico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

scritte contro emanuele petri ceccarelli un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunit224
© Lanazione.it - Scritte contro Emanuele Petri, Ceccarelli: «Un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunità»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

PD Manfredonia: “Vedere rappresentanti di associazioni e autorità abbandonare la cerimonia mentre la banda intonava le note di “Bella Ciao” è un gesto che ferisce la nostra comunità”Durante la cerimonia del 25 aprile, alcuni rappresentanti di associazioni e autorità hanno lasciato la piazza mentre la banda eseguiva “Bella Ciao”.

Differenziata oltre il 74% a marzo: "Grande soddisfazione per tutta la nostra comunità"Nel mese di marzo 2026, il Comune di Cesa ha registrato una percentuale di raccolta differenziata superiore al 74%, raggiungendo il 74,23%.

Si parla di: Grazie Mario e Desdemona: nel cimitero di Tuoro scritta inneggiante ai brigatisti Galesi e Lioce. Indagini in corso -.

emanuele petri scritte contro emanuele petriScritte al cimitero contro Emanuele Petri il poliziotto ucciso dalle Br. La moglie e il fratello: Torniamo indietro di 23 anniAppare la frase: Grazie Mario e Desdemona a Tuoro (ma la tomba di Emanuele non è qui). Le indagini. Le reazioni ... corrierediarezzo.it

emanuele petri scritte contro emanuele petriScritte contro Emanuele Petri, Ceccarelli: Un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunitàArezzo, 5 giugno 2026 – Scritte contro Emanuele Petri, Ceccarelli: Un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunità. Solidarietà alla famiglia e vicinanza alle forze dell’ordine. La democrazia ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web