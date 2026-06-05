Arezzo, 5 giugno 2026 – Sono state trovate scritte offensive contro due persone, tra cui un dirigente locale. Le scritte sono state segnalate in diverse zone della città e sono state rimosse dalle autorità. Nessun altro dettaglio sulla natura dei messaggi o sui responsabili è stato reso noto al momento. La polizia sta conducendo indagini per identificare gli autori.

Arezzo, 5 giugno 2026 – Scritte contro Emanuele Petri, Ceccarelli: «Un oltraggio vile che ferisce tutta la nostra comunità. Solidarietà alla famiglia e vicinanza alle forze dell’ordine. La democrazia non si fa intimidire» «Le scritte ingiuriose apparse contro la memoria di Emanuele Petri sono un atto vile, ignobile e inaccettabile, che offende profondamente non solo la memoria di un servitore dello Stato, ma l'intera comunità aretina e i valori democratici su cui si fonda la nostra convivenza civile». Con queste parole il candidato sindaco del centrosinistra e delle liste civiche, Vincenzo Ceccarelli, esprime la sua più ferma e totale condanna per il grave gesto vandalico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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