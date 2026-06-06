Sul sito cimiteriale di Tuoro sul Trasimeno sono state trovate scritte offensive rivolte alla memoria di Emanuele Petri. Le autorità hanno sequestrato le pareti e avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna persona è ancora stata fermata. La polizia ha già raccolto testimonianze e immagini di videosorveglianza. La famiglia ha condannato l'atto, definendolo un grave insulto. Le scritte sono state cancellate dai tecnici comunali.

Arezzo, 6 giugno 2026 – Scritte al cimitero di Tuoro sul Trasimeno, un oltraggio alla memoria di Emanuele Petri. La condanna del Sindaco Agnelli. Ferma condanna per gli autori delle scritte apparse nei giorni scorsi nel cimitero di Tuoro sul Trasimeno, inneggianti a Mario Galesi e Nadia Desdemona Lioce, membri delle Nuove Brigate Rosse e coinvolti nell’omicidio del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Emanuele Petri, avvenuto 23 anni fa nei pressi della stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino. Il 2 marzo 2003, infatti, a bordo del treno regionale 2304 Roma-Firenze e poco prima dell’arrivo alla stazione ferroviaria di Castiglion Fiorentino, il Sovrintendente Petri venne ucciso durante un controllo di routine che portò all’arresto di Nadia Desdemona Lioce e al decesso di Mario Galesi nel successivo conflitto a fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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