Scoperta nuova specie di vespa di mare la medusa più pericolosa al mondo | una fu usata nel film Sette Anime

I ricercatori hanno scoperto una nuova specie di cubomedusa, un gruppo di meduse estremamente tossiche note come "vespe di mare". Sono tra gli animali più velenosi e mortali al mondo. Un esemplare è stato protagonista del film "Sette anime" di Gabriele Muccino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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