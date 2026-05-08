Un regalo speciale per i 100 anni di David Attenborough | una nuova specie di vespa in suo onore

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del suo 100° compleanno, è stata scoperta una nuova specie di vespa parassitoide, trovata tra i reperti del Natural History Museum di Londra. La vespa è stata dedicata a David Attenborough, noto naturalista e divulgatore scientifico. La scoperta è stata ufficialmente annunciata in un comunicato del museo, senza dettagli sulle caratteristiche specifiche della specie o sui processi di classificazione.

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Una nuova specie di minuscola vespa parassitoide scoperta tra i cassetti del Natural History Museum di Londra è stata dedicata a David Attenborough per il suo 100° compleanno.🔗 Leggi su Fanpage.it

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