Un regalo speciale per i 100 anni di David Attenborough | una nuova specie di vespa in suo onore

In occasione del suo 100° compleanno, è stata scoperta una nuova specie di vespa parassitoide, trovata tra i reperti del Natural History Museum di Londra. La vespa è stata dedicata a David Attenborough, noto naturalista e divulgatore scientifico. La scoperta è stata ufficialmente annunciata in un comunicato del museo, senza dettagli sulle caratteristiche specifiche della specie o sui processi di classificazione.

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