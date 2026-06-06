scontro tra due auto ferite 2 donne e un bimbo

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato uno scontro tra due auto lungo la Strada Regionale 69, tra la rotatoria di Sant’Andrea e lo stadio Fedini. Nell’incidente sono rimaste ferite due donne e un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri lungo la Strada Regionale 69, nel tratto compreso tra la rotatoria di Sant’Andrea e lo stadio Fedini. Intorno alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture si sono scontrate, per fortuna non centralmente, provocando il ferimento delle persone coinvolte e pesanti ripercussioni sulla circolazione. Nell’impatto sono rimaste coinvolte un’Audi, a bordo della quale viaggiavano una donna e un bambino, e una Peugeot condotta da un’altra donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi e la polizia locale di San Giovanni, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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SCONTRO TRA DUE AUTO: DUE DONNE FERITE | 07/05/2026

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