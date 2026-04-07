Scontro tra due auto a San Secondo | ferite due donne di 23 e 50 anni

Martedì 7 aprile, poco prima di mezzogiorno, due auto si sono scontrate lungo la strada provinciale 10 verso Cremona, nella zona di Portone del Pizzo a San Secondo. Nell’incidente sono rimaste ferite due donne di 23 e 50 anni, soccorse dai mezzi di emergenza. La polizia locale ha rilevato la dinamica dell’incidente e ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

L'incidente è avvenuto all'ora di pranzo del 7 aprile lungo la strada provinciale 10 per Cremona, in località Portone del Pizzo Verso l'ora di pranzo di martedì 7 aprile due auto si sono scontrate a San Secondo, in località Portone del Pizzo, lungo la strada provinciale 10 per Cremona. L'incidente è avvenuto verso le ore 13: per cause in corso di accertamento i due mezzi sono venuti a contatto. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, con ambulanza e automedica. Due donne sono rimaste ferite: si tratta di una 23enne e di un 50enne. Entrambe avrebbero riportato ferite di media gravirà: trasportate al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio sono state sottoposte ad accertamenti medici. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Costa Volpino, scontro frontale tra due auto in galleria: gravi due giovani di 23 e 31 anni Leggi anche: Scontro tra due auto: due persone ferite Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Terribile incidente: scontro tra due auto, una finisce contro il guardrail. Morta una donna; Sardara Scontro tra due auto sulla statale 131: tre feriti, uno è grave; Incidente stradale, schianto tra due auto: tre feriti in ospedale; Incidente mortale a Roma, due vittime in scontro sulla Tuscolana: cosa è successo. Scontro tra due auto a San Sebastiano Po, morto un uomo di 70 anniFerito in codice verde il 32enne alla guida della seconda vettura. Secondo i primi accertamenti di carabinieri, all'origine dell'incidente una mancata precedenza ... rainews.it Scontro tra due auto San Bonico, donna ferita in ospedaleViolento scontro tra due vetture all'altezza della rotatoria di San Bonico nella tarda mattinata di sabato 28 marzo. Per ragioni da chiarire poco prima di ... piacenzasera.it Alla RP di San Secondo a Ventimiglia, la Santa Messa di domenica scorsa è stata anche l’occasione per inaugurare i lavori realizzati con impegnodagli ospiti. Bravissimi! #RPsansecondo #ventimiglia #cooperativasocialeilfaggio #ilfaggioonlus #ilfaggiocoope - facebook.com facebook Roberto Bautista Agut costretto a ritirarsi dopo 4 game (tutti persi): Matteo Berrettini avanza al secondo turno a Monte-Carlo e sfiderà... Daniil Medvedev! x.com