Scontro tra auto due donne ferite
Oggi pomeriggio a Lucignano si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 28. Due auto in transito si sono scontrate intorno alle 17,30, causando il ferimento di due donne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le due donne sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.
Un incidente stradale tra due auto si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17,30 a Lucignano. Due auto in transito lungo la strada provinciale 28 si sono scontrate. È stato quindi attivato il 118 dell'Asl Toscana sud est che è intervenuto con l'ambulanza blsd della Misericordia di Lucignano. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
SCONTRO TRA DUE AUTO: DUE DONNE FERITE | 07/05/2026
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