Scontro tra auto due donne ferite

Oggi pomeriggio a Lucignano si è verificato un incidente lungo la strada provinciale 28. Due auto in transito si sono scontrate intorno alle 17,30, causando il ferimento di due donne. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Le due donne sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui