Scontro frontale tra due auto | tre feriti uno in gravi condizioni

Tre persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio di venerdì 5 giugno in via Flangini a Sacile. Uno dei feriti versa in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota sui nomi delle persone coinvolte.

È di tre feriti, tra cui un bambino, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 5 giugno in via Flangini a Sacile. Il fatto si è verificato intorno alle 16 quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, si sono scontrate due auto a seguito. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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Devastante frontale tra due auto: tre feriti, uno è grave

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