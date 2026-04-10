Incidente nel curvone del Cala | tre feriti nello scontro frontale tra due auto uno è grave

Nella notte si è verificato un incidente nel curvone della Cala, coinvolgendo due automobili. Un giovane di 23 anni alla guida di un’Audi Q2 ha superato il cordolo a velocità sostenuta, finendo contro una Ford C Max condotta da un uomo di 50 anni di San Giuseppe Jato. L’impatto ha provocato tre feriti, uno dei quali versa in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Incidente la scorsa notte nel curvone della Cala. Un'Audi Q2, guidata da un 23enne ha superato a forte velocità il cordolo finendo contro una Ford C Max guidata da un uomo di San Giuseppe Jato di 50 anni. Nel violento impatto il giovane è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Incidente a Rivalta di Torino: scontro frontale tra due auto, tre feriti. Una donna apparentemente graveUn incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, in via Alfieri a Rivalta di Torino, tra le frazioni di Gerbole e Tetti... Terribile incidente: scontro frontale tra due auto. Tre feriti in codice rosso, uno trasportato a Firenze con PegasoCapraia e Limite, 7 febbraio 2026 – Terribile incidente frontale nel pomeriggio di oggi, sabato 7 febbraio, lungo via Limitese a Capraia. Temi più discussi: Lorenzo Persiani, l'incidente a Milano e la Porsche con targa tedesca lanciata ad alta velocità: le due ragazze in un posto solo, la carambola di 150 metri; Esa Chimento: la strada degli incidenti quotidiani; Incidente tra due tir sulla Pontina: strada riaperta al traffico, ma ancora grossi disagi.; Maltempo, la Provinciale crolla davanti a un bus. Il racconto dell'autista: Scena apocalittica. Drammatico incidente alla Cala, auto finisce nella corsia opposta, un giovane gravissimoUn ferito gravissimo di 23 anni e due uomini in osservazione in ospedale. E’ il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo nel curvone della Cala. Una […] ... blogsicilia.it Tre feriti in uno scontro frontale a Palermo, uno molto graveUn ferito gravissimo di 23 anni e due uomini in osservazione in ospedale. E’ il bilancio di un incidente avvenuto la scorsa notte a Palermo nel curvone della Cala. Una vettura Audi Q2, guidata dal gio ... ilsicilia.it Scontro violento tra auto nel Messinese: due morti Incidente sulla statale 113... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Brescia, grave incidente auto-moto in via Serenissima x.com