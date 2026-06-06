Sciopero dei penalisti | protesta per intercettazioni in carcere
Quindici avvocati sono stati coinvolti in intercettazioni non autorizzate che hanno portato a uno sciopero dei penalisti. La protesta riguarda le modalità di utilizzo delle intercettazioni in carcere e il rischio che possano compromettere la validità dei processi. La questione riguarda le intercettazioni illegali e il loro impatto sulle procedure giudiziarie. La protesta si è concentrata sulla richiesta di maggiore chiarezza e controllo sulla gestione delle captazioni.
Come possono le intercettazioni illegali compromettere la validità di un processo?. Chi sono i quindici avvocati coinvolti nelle captazioni non autorizzate?. Quali conseguenze avrà il blocco delle udienze sui processi pendenti?. Perché la riservatezza dei colloqui in carcere è stata violata?.? In Breve Almeno 15 avvocati coinvolti in captazioni non autorizzate presso il carcere di Perugia.. Astensione totale dalle attività penali programmata dall'8 al 12 giugno.. Manifestazione nazionale prevista a Perugia per l'11 giugno 2026.. Blocco udienze e paralisi procedurale per i tribunali inclusa la sede di Viterbo.. Gli avvocati penalisti si mobilitano dopo le intercettazioni nella casa circondariale di Perugia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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