Sciopero dei penalisti | protesta per le intercettazioni a Perugia

Notizia in breve

Gli avvocati penalisti hanno scioperato a Perugia in protesta contro le intercettazioni telefoniche. La protesta riguarda le modalità di gestione delle conversioni private nei fascicoli processuali e le eventuali violazioni del segreto professionale. Sono state sollevate questioni sulla segnalazione di queste violazioni alle autorità competenti. La mobilitazione si è concentrata sulla tutela della riservatezza e sulla legittimità delle intercettazioni nel procedimento penale.