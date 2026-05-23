Sciopero dei penalisti | protesta per le intercettazioni a Perugia
Gli avvocati penalisti hanno scioperato a Perugia in protesta contro le intercettazioni telefoniche. La protesta riguarda le modalità di gestione delle conversioni private nei fascicoli processuali e le eventuali violazioni del segreto professionale. Sono state sollevate questioni sulla segnalazione di queste violazioni alle autorità competenti. La mobilitazione si è concentrata sulla tutela della riservatezza e sulla legittimità delle intercettazioni nel procedimento penale.
? Domande chiave Come sono finite le conversioni private nei fascicoli processuali?. Chi ha segnalato la violazione del segreto professionale a Perugia?. Perché il senatore Zanettin chiede sanzioni immediate al Ministro?. Quali conseguenze avranno queste intercettazioni sulla validità dei processi?.? In Breve Senatore Pierantonio Zanettin presenta due interrogazioni al Ministro della Giustizia.. Simonetta Matone della Lega collega l'episodio all'esito del recente referendum.. Lo sciopero dei penalisti si svolgerà nell'arco di cinque giorni, dall'8 al 12 giugno.. Intercettazioni avvenute nel carcere di Perugia violano la riforma Nordio..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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