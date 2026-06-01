Avvocati intercettati in carcere nei colloqui con i detenuti | i penalisti agrigentini aderiscono allo sciopero

Gli avvocati della camera penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento hanno deciso di aderire allo sciopero nazionale in programma dall’8 al 12 giugno. La protesta riguarda le recenti intercettazioni di avvocati in carcere durante colloqui con i detenuti. La decisione si basa su questa situazione e coinvolge gli iscritti alla camera penale, che hanno scelto di sospendere temporaneamente le attività.

La camera penale “Giuseppe Grillo” di Agrigento aderisce allo sciopero nazionale proclamato dall'Unione delle camere penali dall'8 al 12 giugno. Il direttivo presieduto da Ignazio Valenza si unisce alla protesta contro la Procura di Perugia per la vicenda delle intercettazioni avvenute nella sala. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Avvocati intercettati in carcere, incontro in Procura ow.ly/VMZ2106z2QA #tuttoggi #Cronaca #Perugia #avvocati #evidenza #intercettazioni #sottani #subter x.com

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