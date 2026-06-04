Sciopero scrutini dal 13 al 21 giugno 2026 la protesta FLC CGIL | Riforma Tecnici penalizzante per didattica e organici

Dal 13 al 21 giugno 2026, il personale docente coinvolto negli scrutini finali ha proclamato uno sciopero breve nazionale. La protesta è stata annunciata dalla FLC CGIL, che ha criticato la riforma dei tecnici, ritenendola penalizzante per la didattica e gli organici. La mobilitazione interessa le giornate di fine anno scolastico e coinvolge le scuole di tutto il paese.

La FLC CGIL ha proclamato uno sciopero breve nazionale del personale docente coinvolto negli scrutini finali, dal 13 al 21 giugno 2026. La mobilitazione riguarda le scuole secondarie di secondo grado che includono gli Istituti Tecnici ed è una forma di protesta contro la riforma del settore. L’iniziativa, comunicata formalmente il 3 giugno 2026, si inserisce nella vertenza contro il riordino degli Istituti Tecnici, che la FLC CGIL giudica penalizzante per la didattica e per gli organici. Le criticità, segnalate da diverse scuole, riguardano in particolare la penalizzazione di insegnamenti di cultura generale e professionalizzanti. Tali modifiche comporterebbero ricadute sulla qualità dell’offerta formativa, sul lavoro dei docenti e porterebbero a una contrazione dei posti di lavoro per il personale scolastico, sia docente che ATA. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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