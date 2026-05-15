Scuola sciopero delle prestazioni aggiuntive dal 22 maggio al 21 giugno negli istituti tecnici Avviso MIM
Dal 22 maggio al 21 giugno, nelle scuole tecniche, sono previste assenze per le prestazioni aggiuntive a causa di uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso un avviso riguardante questa azione di protesta, che coinvolge il personale docente e non. La comunicazione è rivolta agli istituti scolastici, per informare delle eventuali ripercussioni sulle attività previste in quel periodo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali FLC CGIL e Unicobas Scuola e Università. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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