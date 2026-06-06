Perr Schuurs sta per tornare in Eredivisie attraverso un accordo con il NEC Nijmegen. L'ex difensore del Torino è vicino a firmare con il club olandese, che si appresta a completare il trasferimento.

Perr Schuurs, nuova avventura in vista per l’ex difensore del Toruno: il NEC Nijmegen a un passo dal riportarlo in Eredivisie. Dopo la risoluzione del contratto con il Torino, i problemi fisici e il lungo incubo della depressione, Perr Schuurs intravede finalmente la luce in fondo al tunnel. A circa quattro mesi dall’addio al club granata, il difensore classe 1999 è infatti vicino a un ritorno in Eredivisie, con il NEC Nijmegen pronto ad accoglierlo e offrirgli un nuovo punto di ripartenza. Lo riferisce Di Marzio. Una scelta dettata dal desiderio di ritrovare un ambiente familiare e condizioni ideali per tornare in campo il prima possibile. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Su Schuurs non mancavano le pretendenti: Sassuolo, Venezia, Genoa e persino il Torino avevano manifestato interesse. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Schuurs pronto a ripartire dall’Olanda: accordo vicino con il NEC Nijmegen

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