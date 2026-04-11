Schuurs ha recentemente commentato il suo lungo infortunio, descrivendolo come un vero incubo e ricordando come si trovasse al massimo della carriera prima di essere colpito. Durante un’intervista, ha anche rivelato che aveva un accordo con una squadra italiana, senza però entrare nei dettagli. La sua testimonianza si concentra sulla sofferenza fisica vissuta e su un aneddoto legato a un trasferimento che non si è concretizzato.

di Francesco Aliperta Schuurs, intervistato da De Telegraaf, ha parlato così del suo lungo infortunio e svelato un retroscena di mercato con l’Inter.. Torna a parlare Perr Schuurs. Il difensore, fermo ormai da una vita sportiva dopo il terribile incidente di gioco occorso durante una sfida di campionato contro l’Inter, ha deciso di aprire il proprio cuore in un’intervista toccante. Il lungo calvario, iniziato con un infortunio che sembrava gestibile ed è diventato un’odissea medica e umana, lo ha tenuto lontano dal calcio giocato per ben 36 mesi. Ai microfoni del quotidiano De Telegraaf, il calciatore ha confessato il lato più oscuro del suo recupero e svelato un retroscena di mercato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Schuurs torna a parlare: «Che incubo l’infortunio! Ero precipitato all’apice della mia carriera. Avevo un accordo con l’Inter, ma…»

Marco Masini: «Una settimana dopo che è morta mia madre ero già su un palco a suonare: glielo avevo promesso. Sono rinato grazie ai giovani: trovarsi in competizione a Sanremo accanto a uno come Sayf, che potrebbe essere mio figlio è come giocare in campionato con dei 21enni e fare pure gol»Questa intervista a Marco Masini è pubblicato sul numero 12 di Vanity Fair in edicola fino al 17 marzo 2026.

Akanji si confessa alla SRF: «Il trasferimento all’Inter il più complicato della mia carriera. Futuro? Nessuna certezza ma…»Calciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a...