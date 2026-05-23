Atalanta accordo vicino con Sarri | pronto a prendere il posto di Palladino spinta forte di Giuntoli
L'Atalanta è vicina a ufficializzare l'ingaggio di Sarri come nuovo allenatore, pronto a sostituire Palladino. La trattativa si è intensificata grazie all'intervento deciso di un dirigente. La firma dovrebbe arrivare a breve, segnando un cambiamento nella guida tecnica della squadra. La società ha scelto di puntare sull'ex tecnico di successo, favorendo un nuovo corso per la stagione.
Atalanta, svolta in panchina: Sarri vicino alla firma per sostituire Palladino, decisivo l’intervento di Giuntoli. La trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta è ormai ai dettagli. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui l’attuale tecnico della Lazio lascerà i biancocelesti al termine della stagione per raccogliere l’eredità di Raffaele Palladino in nerazzurro. I contatti proseguono da settimane e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un ruolo decisivo nella definizione dell’accordo lo avrebbe avuto Cristiano Giuntoli, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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