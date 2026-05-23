L'Atalanta è vicina a ufficializzare l'ingaggio di Sarri come nuovo allenatore, pronto a sostituire Palladino. La trattativa si è intensificata grazie all'intervento deciso di un dirigente. La firma dovrebbe arrivare a breve, segnando un cambiamento nella guida tecnica della squadra. La società ha scelto di puntare sull'ex tecnico di successo, favorendo un nuovo corso per la stagione.

Atalanta, svolta in panchina: Sarri vicino alla firma per sostituire Palladino, decisivo l’intervento di Giuntoli. La trattativa che potrebbe portare Maurizio Sarri sulla panchina dell’Atalanta è ormai ai dettagli. Lo riferisce Fabrizio Romano, secondo cui l’attuale tecnico della Lazio lascerà i biancocelesti al termine della stagione per raccogliere l’eredità di Raffaele Palladino in nerazzurro. I contatti proseguono da settimane e la chiusura dell’operazione potrebbe arrivare già la prossima settimana. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Un ruolo decisivo nella definizione dell’accordo lo avrebbe avuto Cristiano Giuntoli, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atalanta, accordo vicino con Sarri: pronto a prendere il posto di Palladino, spinta forte di Giuntoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Atalanta, accordo con Giuntoli: D’Amico pronto al nuovo incarico? Punti chiave Chi prenderà il posto di D'Amico dopo l'accordo con Giuntoli? Dove andrà a lavorare Tony D'Amico dopo la fine del ciclo? Come cambierà...

L’anticipo di Serie A. Atalanta, con la Viola pari e saluti . E ora Giuntoli attende il sì di SarriL’Atalanta chiude la sua stagione con un pareggio a Firenze, concludendo al settimo posto a 59 punti.

Mercato - l’ #AtleticoMadrid vicino a #BernardoSilva - #MUtd vuole chiudere - #Ederson dall’Atalanta - #Inter su #Solet - #Liverpool su #Diomande del Lipsia - #Barco va al Chelsea dallo Strasburgo (accordo raggiunto con la società satellite) x.com

[Matteo Moretto] Il Manchester United ha raggiunto un accordo verbale con l'Atalanta per la firma di Ederson. I termini personali sono già stati definiti, nuovi contatti per chiudere l'affare questa settimana. reddit

Atalanta, appuntamento a luglio. Ederson sempre più vicino al Manchester UnitedCon il pareggio di venerdì 22 maggio a Firenze contro i viola, i nerazzurri hanno chiuso la stagione. Appuntamento a luglio per il raduno a Zingonia, nel frattempo il brasiliano è a un passo dalla Pre ... ecodibergamo.it

Ederson-Manchester United, accordo vicino con l’AtalantaIl Manchester United accelera per Ederson: accordo vicino con l’Atalanta, contratto fino al 2031 per il brasiliano. europacalcio.it