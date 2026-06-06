Schlein e Landini ci riprovano a stangare l’Italia con la patrimoniale

Il Partito Democratico e il leader della CGIL rilanciano la proposta di introdurre una tassa patrimoniale. La misura mira a tassare le grandi ricchezze per finanziare politiche sociali. La proposta torna in discussione dopo numerosi rilanci nel tempo, senza ancora essere adottata. La questione divide le forze politiche, con opposizioni che criticano l’efficacia e la fattibilità della tassa. La proposta viene presentata come strumento per ridistribuire le risorse e ridurre le disuguaglianze.

Un tempo li chiamavano progressisti, ma le idee di questo Pd sono tutt’altro che nuove. La patrimoniale, ancora. Tassare i ricchi per distribuire ai poveri. Dovrebbe essere il collante di questo campo largo trainato dal padre nobile dei dem: Romano Prodi. «La patrimoniale è una cosa bellissima», ripete nei salotti di La7, riconoscendo però che «non si può fare», non perché sia sbagliata, ma perché «fa vincere la destra». «Ribadisco che quando si parla di tasse e migrazione, poi vince la destra. O facciamo una riflessione seria su quale può essere un modello economico diverso, oppure vince la destra con il modello Thatcher, che va ancora avanti. Le disuguaglianze, però, aumentano sempre di più e prima o poi queste situazioni scoppiano», ha detto a Otto e mezzo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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