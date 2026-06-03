Torna l’asse Schlein-Landini Chiodo fisso | la patrimoniale

La segretaria del Pd insiste sulla proposta di una patrimoniale, definendola una tassa sui ricchi. La proposta riceve il no di circa metà del partito e anche di un ex premier. Domani incontrerà il leader di un sindacato, che invece sostiene l’idea. La questione divide le forze politiche e sociali, con posizioni opposte sulla proposta fiscale.

Rispolverando la «tassa sui ricchi» la segretaria del Pd incassa il no di mezzo partito e di Conte. Ma domani riabbraccerà il capo della Cgil, che invece ne è un grande fan. Ecco cos’ha in mente e perché c’è da aver paura. Siccome il giorno in cui dovrà lasciare l’incarico di numero uno del maggiore sindacato italiano si avvicina, Maurizio Landini ha fretta di rilanciare la propria immagine, per prepararsi alle elezioni del 2027. Le regole interne della Cgil prevedono che i dirigenti lascino ogni incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età, che il segretario generale festeggerà il 7 agosto di quest’anno. Dunque, se non vuole finire presto in panchina, il capo della Confederazione rossa deve accelerare e anche trovare rapidamente qualche argomento da cavalcare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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