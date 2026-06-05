Prodi Schlein e Landini riprovano a stangare l’Italia con la patrimoniale

Da laverita.info 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prodi, Schlein e Landini hanno presentato nuovamente proposte per introdurre una tassa patrimoniale sui patrimoni più elevati. L’obiettivo dichiarato è redistribuire risorse dai ricchi ai più poveri. Tuttavia, alcune figure di sinistra si sono opposte all’idea, criticando la proposta. La discussione sull’introduzione di una patrimoniale continua a dividere le forze politiche e sociali.

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Un tempo li chiamavano progressisti, ma le idee di questo Pd sono tutt’altro che nuove. La patrimoniale, ancora. Tassare i ricchi per distribuire ai poveri. Dovrebbe essere il collante di questo campo largo trainato dal padre nobile dei dem: Romano Prodi. «La patrimoniale è una cosa bellissima», ripete nei salotti di La7, riconoscendo però che «non si può fare», non perché sia sbagliata, ma perché «fa vincere la destra». «Ribadisco che quando si parla di tasse e migrazione, poi vince la destra. O facciamo una riflessione seria su quale può essere un modello economico diverso, oppure vince la destra con il modello Thatcher, che va ancora avanti. 🔗 Leggi su Laverita.info

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