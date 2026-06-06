Scappa all’alt della polizia su uno scooter già sequestrato per le vie di Monza denunciato 50enne
Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo aver tentato di sfuggire a un controllo della polizia in scooter già sequestrato. L’uomo ha accelerato e percorso le strade di Monza a folle velocità, ignorando l’alt delle forze dell’ordine. Dopo alcuni tentativi di fuga, è stato comunque fermato e denunciato.
Hanno provato a fermarlo ma è scappato all'alt della polizia in sella al suo scooter a folle velocità per le vie cittadine prima di essere fermato. È quello che è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì 4 giugno a Monza e che ha visto come protagonista un 50enne monzese.Il fattoPoco prima delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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